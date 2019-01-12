كاتب تركي: تخبط أمريكي حول الانسحاب من سوريا

قال المحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن "هناك تخبطا في القرارات الأمريكية الخاصة بالانسحاب من سوريا، ناتجا عن اختلاف وجهات النظر داخل الإدارة الأمريكية.

وعزى كاتب أوغلو لـ"ردايو سبوتنيك"، حالة التخبط في القرارات الأمريكية بشأن الانسحاب من سوريا، إلى اختلاف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يرغب في تنفيذه وعده قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، في 2020، مع كل من وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، حول هذا القرار".

ERIC THAYER على خلفية الانسحاب من سوريا... مستشار الأمن القومي الأمريكي في إسرائيل