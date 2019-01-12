كاتب تركي: تخبط أمريكي حول الانسحاب من سوريا

وعزى كاتب أوغلو لـ"ردايو سبوتنيك"، حالة التخبط في القرارات الأمريكية بشأن الانسحاب من سوريا، إلى اختلاف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يرغب في تنفيذه وعده قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، في 2020، مع كل من وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، حول هذا القرار".
وحول الوضع في محافظة إدلب، أوضح أوغلو أن لقاء الرئيس التركي بنظيره الروسي في موسكو، خلال الأسابيع القادمة، سيكون ذو أهمية كبيرة، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الهش داخل هذه المدينة- وفق قوله — متحدثا عن تخوف تركيا من دعم أمريكي مخفي للقوات الكردية، وربما استجذاب لقوات عربية "ناتو عربي"، مدعومة خليجيا، لعمل تصادم عربي تركي يزعج استقرار المنطقة بأكملها.
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