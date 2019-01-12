قبل المواجهة مع اليمن... رئيس الحكومة العراقية يشحذ همة "أسود الرافدين"

اعتبر رئيس الحكومة العراقية أن مباراة منتخب بلاده اليوم أمام اليمن جعلت "عيون الشعب من أقصاه إلى أقصاه ترنو إلى المنتخب".

طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت 12 كانون الثاني/ يناير، لاعبي المنتخب الوطني بتحقيق الفوز في مباراتهم اليوم ضد المنتخب اليمني في إطار بطولة آسيا المقامة حاليا في الإمارات، معتبرا أن عيون العراقيين ترنو إلى "أسود الرافدين". بحسب ما ذكرته "السومرية نيوز".

وأوضح بيان اتحاد الكرة العراقي أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عادل عبد المهدي برئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق مسعود، من أجل الاطمئنان على البعثة العراقية المشاركة في البطولة، وتقديم التهنئة لهم بعد الفوز الذي تحقق على فيتنام في المباراة الأولى.

ووفقا للبيان قال مسعود "إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أبلغني تحياته لوفد المنتخب الوطني، مطالبا إياهم بتحقيق الفوز الثاني تواليا، والتأهل مبكرا عن المجموعة إلى الدور الثاني".

وأضاف: "عبد المهدي جدد دعمه الكبير لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية من أجل تحقيق الإنجازات التي تليق بالعراق ورياضته".

وختم رئيس اتحاد الكرة: "عبد المهدي أكد أن عيون الشعب من أقصاه إلى أقصاه ترنو إلى المنتخب، فلابد أن يعمل الجميع لكي يكون عند حسن ظن الشعب الذي أوكلنا مهمة الدفاع عن اسمه وتاريخه".