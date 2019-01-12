الجيش السوري يحبط تسلل للإرهابيين وينفذ ضربات على محاورهم بريف إدلب

تصدت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت، لمحاولات تسلل الإرهابيين ونفذت على التوازي ضربات على محاور تسلل مجموعاتهم في ريف إدلب.

© Sputnik . Bassel Shartouh في عملية غير معتادة... الجيش السوري يستهدف بطائرة مسيرة مذخرة اجتماعا للنصرة

قامت وحدات من الجيش السوري بإحباط محاولة تسلل مجموعات إرهابية من محور قرية الزرزور باتجاه القرى المحررة والنقاط العسكرية العاملة على حمايتها بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشار مراسل الوكالة إلى أن وحدات من الجيش تنفذ ضربات بالمدفعية على محاور تحرك وتسلل المجموعات الإرهابية في بلدة التمانعة ومحيطها بريف إدلب الجنوبي وتمكنت من تكبيدها خسائر بالأفراد والعتاد.

وفي سياق متصل بالمواجهات بين الجيش والجماعات الإرهابية، ذكر مراسل "سبوتنيك" أنه بعد معارك امتدت لأيام مع "الفصائل المدعومة تركيا"، وبعد يوم من إتمام سيطرتها على كامل محافظة إدلب، بدأت "جبهة النصرة" الإرهابية والفصائل الموالية لها، بمحاولة إشعال جبهات المحافظة والاشتباك مع الجيش السوري.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن قوات الجيش السوري رصدت قيام مسلحي "هيئة تحرير الشام"، تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) باستقدام تعزيزات عسكرية لها على محور بلدتي جرجناز والغدقة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث تعاملت قوات الجيش السوري مع هذه التعزيزات عبر سلاحي المدفعية والصواريخ ما أدى لتدمير عدة آليات ومقتل وإصابة عدد من إرهابيي التنظيم.

ونقل المراسل عن مصدر عسكري قوله لوكالة "سبوتنيك": "إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل نفذها مسلحو "جيش العزة" باتجاه النقاط العسكرية السورية على محور بلدة اللطامنة شمال حماة، حيث تم رصد محاولة مجموعة مسلحة التقدم باتجاه نقاط للجيش السوري تم استهدافها عبر عدة وسائط نارية مناسبة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين وانسحاب من تبقى باتجاه مناطق سيطرتهم شمال حماة".