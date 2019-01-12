لأول مرة في مصر... امتحانات بنظام "الكتاب المفتوح" وتوضيح هام من وزير التعليم

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، عن تطبيق نظام "الكتاب المفتوح" لأول مرة في تاريخ امتحانات التعليم المصري، وذلك بدء من غدا الأحد في امتحانات الصف الأول الثانوي، التي تستمر حتى 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

ولأن نظام "الكتاب المفتوح" يسمح للطالب دخول الامتحان بالكتاب، فقد حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، على توضيح فكرة امتحانات "الكتاب المفتوح" عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

وشرح الوزير فكرة "الكتاب المفتوح" قائلا: "الفكرة ليست نقل الإجابة من الكتاب إلى الورقة، فكرة الكتاب المفتوح أن الطالب لا يرهق نفسه بحفظ معادلات رياضية صماء أو مسميات متعددة ولكن عليه أن يتأكد من الفهم العميق للموضوعات".

وأضاف: "الأسئلة تركز على قياس الفهم ولن تكون إجابتها في الكتاب مباشرة ومحاولة كتابة "براشيم" في الكتاب هي الثقافة القديمة البعيدة عن التعلم والتي تعتبر الامتحان هو محاولة للحصول على درجة لا تعبر عن الفهم وهو ما نريد تغييره".

وبحسب إحصائية رسمية صادرة في 2018، فإن عدد طلاب المدارس في مصر يقدر بنحو 20 مليون.