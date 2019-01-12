السفير الروسي لدى لبنان: وحدة سوريا تشكل عامل استقرار للمنطقة

أعلن السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسبكين، اليوم السبت، أن وحدة أراضي سورية تشكل عامل استقرار للمنطقة برمتها، لافتا إلى أن التنسيق بين روسيا والولايات المتحدة ضروري بشأن الوضع في سوريا.

أكد السفير الروسي لدى لبنان​ أن: "ما يحصل في لبنان حاليا هي جهود لتأليف الحكومة وتحضيرا للقمة العربية، و​روسيا​ لا تتدخل في التفاصيل اللبنانية بل تشجع المواقف الإيجابية لكل الفرقاء السياسيين بدل اتهام طرف ما عن عرقلة ​تشكيل الحكومة​، وتجييش الناس ضد بعضها البعض"، كما نقل موقع "النشرة" عن حديث إذاعي.

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وحول الوضع في سوريا رأى زاسبكين أن: "التنسيق بين البلدين ضروري على الساحة السورية فالانسحاب الأمريكي الحاصل من ​سوريا​ يتطلب اتصالا أمريكيا بروسيا للتنسيق معها للحول دون وقوع مشكلة خلال الانسحاب، ونحنا نحاول التعاون مع ​واشنطن​ في إطار حربنا على الإرهاب، ولكنها ترفض هذا التعاون".

ونوه السفير الروسي إلى أن:"قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا كان مفاجئا حتى للأمريكيين وليس فقط لأوروبا والعالم، أما دور روسيا في سوريا هو ​مكافحة الإرهاب​ وليس التصادم مع ​إسرائيل​، والهدف الروسي الأهم اليوم هو استعادة وحدة سوريا لأنه يشكل عامل استقرار للمنطقة".