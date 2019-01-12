الداخلية المصرية: مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار بمنطقة جبلية في الصعيد

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED مصر...8 قتلى على الأقل في هجوم إرهابي على كمين بالوادي الجديد

وقالت الداخلية المصرية ، في بيان، اليوم السبت، 12 يناير/كانون الثاني: "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي".

وأضاف البيان: "كشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية".

ولفت البيان: "تمت مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات الأمنية مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مصرع عدد 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية عيار 39×7.62، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".