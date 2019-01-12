الداخلية المصرية: مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار بمنطقة جبلية في الصعيد

وأضاف البيان: "كشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية".
ولفت البيان: "تمت مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات الأمنية مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مصرع عدد 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية عيار 39×7.62، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".
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