بومبيو: أمريكا يمكنها تحقيق نتيجة تحمي تركيا من الإرهاب وتحمي السوريين الأكراد

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إنه تحدث مع نظيره التركي اليوم بشأن الوضع في سوريا.

وذكر أنه سيتم بحث الكثير من التفاصيل مع تركيا بشأن السوريين الأكراد، كما أبدى تفاؤله من تحقيق نتيجة جيدة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

© REUTERS / RODI SAID البنتاغون ينفي بدء الرحيل عن سوريا

وأضاف "انسحاب أمريكا من سوريا تعديل تكتيكي لا يغير قدرة الجيش الأمريكي على هزيمة داعش والتصدي لإيران".

كما لفت إلى أن بلاده يمكنها تحقيق نتيجة تحمي تركيا من التهديدات الإرهابية وتحمي السوريين الأكراد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على "داعش" لا يعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.