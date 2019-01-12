الكويت: زيارة بومبيو تشهد توقيع اتفاقيات دفاعية وأمنية واقتصادية

قالت مساعدة وزیر الخارجیة الكویتي، ریم الخالد، إن زیارة وزیر الخارجیة الأمریكي مایك بومبیو إلى الكویت في 15 ینایر/ كانون الثاني الحالي ستشھد توقیع مذكرة تفاھم لتعزیز الحوار الاستراتیجي إلى جانب التوقیع على اتفاقیات أخرى تشمل المجالات الدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة.

كما ذكرت الخالد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكویتیة "كونا" الیوم السبت، أن البلدین وقعا عددا من الاتفاقیات خلال زیارة الأمیر الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح للعاصمة واشنطن في سبتمبر/ أيلول الماضي مما یؤكد عزم البلدین على توثیق علاقتھما المشتركة.

دبلوماسية كويتية: زيارة وزير الخارجية الأمريكي للكويت ستشهد توقيع اتفاقيات دفاعية وأمنية واقتصادية https://t.co/Ptk5U3hqVD

(ح.ط)#الكويت #كونا — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 12, 2019

​وأوضحت مساعدة الوزير أن بومبيو سيلتقي، خلال الزيارة، بأمیر البلاد كما سیعقد اجتماعا ثنائیا مع نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح لبحث التطورات الموضوعات ذات الاھتمام المشترك.

وأشارت إلى أن زیارة الوزیر بومبیو ستكون فرصة كذلك لبحث عدد من المواضیع والقضایا الإقلیمیة والدولیة مع الشیخ صباح الخالد وفي مقدمتھا الأزمة الخلیجیة والعلاقات الخلیجیة — الإیرانیة والوضع في سوریا والیمن ولیبیا وغیرھا من القضایا والتحدیات التي تواجھھا المنطقة والعالم.