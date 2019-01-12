الإمارات تمول مشروعات في مالي

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن توقيع الاتفاقية جاء عقب استقبال الشيخ محمد بن زايد الرئيس كيتا، في أبوظبي، حيث تم البحث في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كان مسؤولون في وزارتي خارجية البلدين عقدا، الشهر الماضي، الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مالي.
وأكد الجانبان على توافق الرؤى بين قيادتي البلدين في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، وعلى دعم الإمارات المستمر للقوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الإفريقي الخمس.
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