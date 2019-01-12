الإمارات تمول مشروعات في مالي

شهد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية مالي لإبراهيم أبو بكر كيتا، اليوم السبت، مراسم توقيع اتفاقية بين "صندوق خليفة" ووزارة الاقتصاد والمالية في مالي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا البلد الأفريقي، بقيمة 25 مليون دولار.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن توقيع الاتفاقية جاء عقب استقبال الشيخ محمد بن زايد الرئيس كيتا، في أبوظبي، حيث تم البحث في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان مسؤولون في وزارتي خارجية البلدين عقدا، الشهر الماضي، الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مالي.

وأكد الجانبان على توافق الرؤى بين قيادتي البلدين في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، وعلى دعم الإمارات المستمر للقوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الإفريقي الخمس.