بيان عاجل يكشف حقيقة أنباء انتشار 20 ألف جندي أمريكي في الموصل

أصدر مركز الإعلام الأمني في العراق، السبت، بيانا بشأن الأنباء التي تفيد بانتشار قوات أمريكية في الموصل.

وقال المركز في بيان نشرته "السومرية" إنه "ينشر بين الحين والآخر من قبل مواقع محسوبة على الإعلام مواضيع واخبار، الا ان هذه المواقع بعيدة جدا عن العمل المهني، حيث تعمد الى نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة كان اخرها (قوات أمريكية تنتشر في مقرات الموصل وتطرد الحشد الشعبي والداخلية)".

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ودعا المركز وسائل الإعلام والمواطنين إلى "عدم التصديق بما ينشر دون مصدر رسمي"، مؤكدا "رصدنا خلال الفترة القليلة الماضية مجموعة من المعلومات غير الصحيحة الغرض منها جذب المتلقين والبحث عن الشهرة بطرق بعيدة عن طبيعة الإعلام الحقيقي".

وكانت أنباء تناقلتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بانتشار قوات أمريكية في مدينة الموصل.

وزعم مصدر محلي عراقي، دخول قوات أمريكية مسلحة، يزيد عددها على 20 ألف جندي أمريكي، إلى محافظة الموصل والمناطق المحيطة بها، في حين قامت هذه القوة بطرد قوات "الحشد الشعبي والداخلية، وفق وسائل إعلام عربية وعراقية.

كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد الشهر الماضي عدم وجود قواعد عسكرية "صرفة" للجيش الأمريكي في البلاد.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وخلال زيارة مفاجئة له الشهر الماضي لقوات بلاده المتمركزة غربي العراق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه الولايات المتحدة لا تنوي سحب قواتها من العراق في الوقت الحالي.