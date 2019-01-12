الحكومة المصرية تبحث إجراءات نقل جثامين المتوفين بحادث سير في الكويت

وافق وزير الطيران المصري على تخفيض رسوم نقل جثامين المتوفين في حال تكفلهم بدفع الرسوم، بنسبة 50% بدلا من النسبة الأولى (25%).

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بشأن نقل جثامين المصريين المتوفين إثر وقوع حادث سير مأساوي بدولة الكويت، بحسب صحف محلية.

تحديث على معلومات حادث تصادم الوفرة طريق 500 ، لقد أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص جميعهم وافدين واصابة 5 مواطنين pic.twitter.com/NBRDS8dWd4 — الادارةالعامةللإطفاء (@official_kfsd) January 11, 2019

وأوضحت الوزيرة أن وزير الطيران أكد وجود شركات مصرية عاملة على الخطوط المباشرة من الدول العربية إلى مطارات الصعيد.

وأشارت إلى أن الوزير أصدر قرارا بشحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج في حال وصولهم إلى مطار القاهرة، على أن يتم نقلهم مجانا على رحلات الطيران الداخلي لشركة مصر للطيران.

وأضافت الوزيرة، أن وزير الطيران أصدر قرارا بتخفيض رسوم نقل جثامين المتوفين، في حال تكفلهم بدفع الرسوم إلى 50% بدلا من 25%.

وفاة 3 أشخاص واصابة 5 آخرين في حادث تصادم وجهاً لوجه على طريق 500 المؤدي الى مزارع الوفرة pic.twitter.com/SyGwkZbtzJ — الادارةالعامةللإطفاء (@official_kfsd) January 10, 2019

فيما أعرب الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، عن خالص التعازي والمشاطرة لأسر المصريين الستة، ووجه الشركة الوطنية مصر للطيران بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة شحن الجثامين، من الكويت إلى القاهرة، ثم نقلهم مجانا من مطار القاهرة إلى أقرب مطار، لوجهاتهم على شبكة خطوط مصر للطيران الداخلية.

وكان ستة من المصريين قد تعرضوا لحادث سير في دولة الكويت، وجاري شحن الجثامين إلى القاهرة، حيث قامت القنصلية المصرية بالكويت بإنهاء الإجراءات اللازمة لشحن الجثامين الستة.

وأوضحت وكالة "الشرق الأوسط" الإخبارية الرسمية في مصر أن الحادث الذي وصفته بالمروع وقع على أحد الطرق السريعة بالكويت.

وبينت الوكالة أن الإدارة العامة للإطفاء الكويتية تلقت بلاغا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة دفع رباعي تستقلها عائلة كويتية، بسيارة أجرة يستقلها وافدون مصريون، ما أدى إلى مصرع 6 مصريين وإصابة 5 كويتيين.