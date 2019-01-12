تسجيل
19:34 12 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    حريق في مصافي عدن

    مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" تطورات حريق مصفاة نفط عدن وعدد الضحايا

    © REUTERS / Fawaz Salman
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أصيب ستة عمال في مصفاة عدن جنوبي اليمن، جراء حريق مستمر بالمصفاة منذ مساء أمس الجمعة.

    القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن الحريق "امتد إلى صهريج آخر بعد انحساره خلال الساعات الماضية، مسببا انفجارَهُ وتصاعد ألسنه اللهب، وإصابة ستة من عمال المصفاة بحروق متفاوتة".

    حريق في مصافي عدن
    © REUTERS / Fawaz Salman
    الحوثي ينفي مسؤولية "أنصار الله" في حريق مصافي عدن

    وأضاف أنه على الرغم من استمرار جهود فرق الإطفاء في إخماد الحريق، تسود مخاوف من اتساع رقعته إلى خزانات أخرى في أكبر مصافي تكرير النفط في اليمن.

    وقالت قناة "الحدث" السعودية إن انفجارا عنيفا هز مصافي عدن واندلع حريق ضخم بها، اليوم الجمعة 11 كانون الثاني/ يناير، وسط أنباء عن استهداف المصافي بطائرة مسيرة من جانب جماعة "أنصار الله".

    لكن القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، نفى استهداف مصافي عدن جنوبي اليمن، متهما التحالف العربي بالوقوف وراء الحريق.

    يشار إلى أن مصفاة عدن من المنشآت الهامة في الاقتصاد اليمني، انشأتها شركة الزيت البريطانية المحدودة (Bp) عام 1952م — 1954م، خلال استعمارها جنوب اليمن، وبدأت بتشغيلها في تموز/يوليو 1954، بطاقة انتاجية 150 ألف برميل يوميا، وآلت ملكيتها لحكومة اليمن الجنوبي آنذاك في أيار/مايو 1977.

    وكانت شركة مصافي عدن أصدرت بيانا بشأن حريق اندلع في أحد الخزانات الصغيرة كان يحتوي على بقايا مشتقات بترولية.

    وقالت المصافي إن "الحريق اندلع في الخزان عقب صوت انفجار لم يعرف مصدره حتى الآن، حيث هرعت عربات الإطفاء التابعة لشركة مصافي عدن وفرق الدفاع المدني في محافظة عدن لاحتواء النيران وألسنة اللهب التي ارتفعت في السماء بفعل بقايا المواد المشتعلة التي كانت في الخزان".

    وأكد البيان: "تمكنت فرق الإطفاء التابعة للمصفاة والدفاع المدني عند الساعة 08:30 مساء من احتواء النيران ومحاصرتها والحد من انتشارها، فيما لا زالت جهود إخماد الحريق متواصلة بمتابعة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك".

    انظر أيضا:

    اليمن... قناديل البحر تهاجم 60 شخصا في عدن
    اغتيال مسؤول أمني في عدن جنوبي اليمن
    اليمن... مقتل 3 جنود برصاص مجهولين في عدن
    اليمن... مقتل ضابط يمني وإصابة 4 بتفجير في محافظة عدن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, حريق ضخم, الحكومة اليمنية, عدن, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    كنيسة سباسو نيروكوتفورسكوغو في مدينة تورجوك في منطقة تفير الروسية
    مدن روسيا... تورجوك التاريخية
    أنا البياع الأساسي...أنا أساسا محتاج مصاري!
    أنا البياع الأساسي...أنا أصلا محتاج مصاري
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك