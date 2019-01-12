صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة

دوت صافرات الإنذار بالمستوطنات الإسرائيلية بمحيط قطاع غزة عقب سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة، مساء اليوم السبت.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية عبر "تويتر": إن "صاروخا سقط في منطقة مفتوحة بمجلس النقب دون وقوع ضحايا أو أضرار".

© AFP 2018 / JACK GUEZ مقاتلة إسرائيلية تفقد غطاء قمرة القيادة على ارتفاع 30 ألف قدم

وفي بيان لاحق، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي، عبر (تويتر)، إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق الصافرات في المجالس المحلية سدوت نيغيف وشاعار هانيغيف، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتشن إسرائيل بين الحين والآخر غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق حماس والفصائل الفلسطينية لصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأسفرت العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" بنهاية آذار/مارس 2018 وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة ما يربو على 22000، وتتهم إسرائيل حركة حماس بحشد المسيرات الفلسطينية وتصعيد التوتر على الحدود.