صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة

القاهرة — سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية عبر "تويتر": إن "صاروخا سقط في منطقة مفتوحة بمجلس النقب دون وقوع ضحايا أو أضرار".
وتشن إسرائيل بين الحين والآخر غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق حماس والفصائل الفلسطينية لصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
وأسفرت العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" بنهاية آذار/مارس 2018 وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة ما يربو على 22000، وتتهم إسرائيل حركة حماس بحشد المسيرات الفلسطينية وتصعيد التوتر على الحدود.
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