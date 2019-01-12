الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لحماس ردا على إطلاق صاروخ

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلي، مساء يوم السبت، عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك": "أطلق سلاح الجو الإسرائيلي غارات عدة على قطاع غزة حيث تتبع هذه المواقع لحركة حماس دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

© REUTERS / Amir Cohen صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية عبر "تويتر": إن "صاروخا سقط في منطقة مفتوحة بمجلس النقب دون وقوع ضحايا أو أضرار".

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر (تويتر)، أنه "متابعة للتقارير عن إطلاق الصافرات في المجالس المحلية سدوت نيغيف وشاعار هانيغيف، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتشن إسرائيل بين الحين والآخر غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق حماس والفصائل الفلسطينية لصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأسفرت العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" بنهاية آذار/مارس 2018 وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة ما يربو على 22000، وتتهم إسرائيل حركة حماس بحشد المسيرات الفلسطينية وتصعيد التوتر على الحدود.