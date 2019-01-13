الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقعين لحماس في غزة

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن المقاتلات الحربية أغارت على البنية التحتية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعين تابعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من مساء يوم السبت".

© REUTERS / الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لحماس ردا على إطلاق صاروخ

وأضاف البيان، "تتحمل حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه، وسيواصل جيش الدفاع العمل لحماية مواطني إسرائيل ضد أي أعمال إرهابية تنطلق من قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عبر "تويتر": أن "صاروخا سقط في منطقة مفتوحة بمجلس النقب دون وقوع ضحايا أو أضرار".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر (تويتر)، إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق الصافرات في المجالس المحلية سدوت نيغيف وشاعار هانيغيف، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتشن إسرائيل بين الحين والآخر غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق حماس والفصائل الفلسطينية لصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأسفرت العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" بنهاية آذار/مارس 2018 وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة ما يربو على 22000، وتتهم إسرائيل حركة حماس بحشد المسيرات الفلسطينية وتصعيد التوتر على الحدود.