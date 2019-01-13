اليمن... التحالف يقصف محافظة صعدة على الحدود مع السعودية

صرح مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) يوم السبت، بأن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية جدد قصف محافظة صعدة الحدودية مع المملكة.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن 7 غارات على مناطق متفرقة في مديرية باقم شمال صعدة، ألحقت أضراراً مادية واسعة.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais ابن سلمان يخرج عن صمته ويكشف سلاحا جديدا يستخدمه "الحوثيون" في اليمن

وأضاف المصدر أن التحالف استهدف بغارتين منطقة آل علي في مديرية رازح غربي صعدة.

في سياق آخر، ذكر المصدر أن امرأة حاملاً قُتلت إثر قصف صاروخي ومدفعي شنه الجيش السعودي على قرى ومناطق متفرقة في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي.

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بفعل معارك تتواصل منذ قرابة 4 سنوات بين القوات اليمنية الحكومية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

وتوصل وفدا الحكومة والحوثيين في ستوكهولم، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، برعاية أممية، لاتفاقات تهدف لتخفيف وطأة الصراع على المدنيين وتهدئة القتال، إلا أن الطرفان يتهمان بعضهما البعض بشكل متكرر بانتهاك الاتفاقات.