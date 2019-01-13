هجوم بـ"طائرة مسيرة" يودي بحياة رئيس استخبارات عسكرية في دول عربية

توفي رئيس الاستخبارات العسكرية في إحدى الدول العربية، فجر اليوم الأحد، متأثرا بجراحه، بعد إصابته في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة جوية.

© REUTERS / Anees Mahyoub توجيه عاجل من الرئيس هادي بعد استهداف عرض عسكري للجيش اليمني

وأعلن مسؤول يمني، أن رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني، اللواء محمد صالح طماح، توفي متأثرا بجراحه، بعد إصابته في هجوم شنته جماعة أنصار الله على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج يوم الخميس الماضي، وذلك وفقا لقناة " سكاي نيوز ".

وقال المسؤول، إن اللواء طماح توفى بالعاصمة عدن بعد تدهور حالته الصحية.

​وقتل وأصيب 20 عسكريا يمنيا، معظمهم قيادات في الجيش اليمني، في هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في محافظة لحج جنوبي اليمن، صباح الخميس الماضي.

وأفاد مصدر عسكري في محافظة لحج لوكالة "سبوتنيك" بأن "6 جنود قتلوا وأصيب 14 في حصيلة أولية لاستهداف طائرة مسيرة مفخخة لـ"أنصار الله" منصة عرض عسكري خلال تدشين الجيش العام التدريبي الجديد في قاعدة العند الجوية أكبر القواعد في البلاد".

بدوره، قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج، لـ"سبوتنيك"، "إن من بين الجرحى في قصف جماعة أنصار الله على قاعدة العند الجوية، محافظ المحافظة اللواء أحمد التركي، والمتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، والإعلامي نبيل الجنيد".

وأفاد المصدر بأن "الطائرة المسيرة المفخخة التابعة لجماعة أنصار الله اقتربت من منصة القيادات العسكرية في القاعدة الجوية الأكبر باليمن، وأنه كان يعتقد أنها تقوم بتصوير الحفل العسكري".

وأضاف أن "ضحايا الهجوم الجوي تم نقلهم إلى مستشفيات محافظتي لحج وعدن".

وكانت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" قالت إن "سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، شن الخميس، هجوما على تجمعات عسكرية في قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد".

​ونقلت "المسيرة نت"، عن مصدر عسكري في سلاح الجو، قوله "إن الهجوم الجوي تم بعد عملية رصد دقيق لتجمعات وتحركات قوى العدوان والمرتزقة داخل قاعدة العند". وأكد "أن الهجوم استهدف قيادات للغزاة والمرتزقة في قاعدة العند الجوية، وأن الضربة كانت دقيقة أدت إلى مصرع وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات".