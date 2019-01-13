حمد بن جاسم يوجه نصائح عاجلة لولي العهد السعودي ويخاطب مصر

وجه وزير الخارجية رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رسائل ونصائح إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ظل الأزمة التي تعيشها الخليج منذ عامين.

© AP Photo / Seth Wenig حمد بن جاسم يتحدث عن تخبط في السعودية (فيديو)

وقال بن جاسم، خلال مقابلة خاصة مع قناة " RT "، إن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستحق مستشارين ذوي مستوى عال، مؤكدا أن لدى السعودية كفاءات لا توجد في دول كثيرة"، معبرا عن خيبة أمله في الشباب الذين استلموا زمام الأمور في المنطقة.

وقال: "كنا نعول دائما أن يقود الشباب الدول العربية أو على الأقل أن يكون سن القادة أقل مما هو عليه، وأضاف: "لكن نريد في الوقت نفسه أن يقودنا شباب مثابر وليس شباب مغامر"، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت مغامرات كثيرة يدفع ثمنها مواطنو دول تلك المنطقة، حسب تعبيره.

وأكد آل ثاني، "أنه يعرف شخصيات كثيرة في السعودية لو حصل معهم خلاف، فمن السهل التحدث معهم بلغة العقل والمنطق ولغة مصالح المنطقة والمصالح المشتركة"، مشيرا إلى أنه ليس مطلوبا من القائد أن يكون فاهما في كل شيء أو أن يكون عمره ضمن مدى معين "لأن هذا ليس بمقياس، فالمقياس بما يقوم به الزعيم من عمل".

وقال: "أنا هنا أخص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، هو يستحق أن يكون عنده مستشارون على مستوى عال لأنه يوجد في السعودية كفاءات لا توجد في دول كثيرة أخرى".

وبشأن الأزمة الخليجية، قال وزير خارجية ورئيس وزراء قطر السابق، إن أوراق الأزمة الخليجية اختلطت من قبل أشخاص لا يفقهون في السياسة شيئا.

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi الإمارات ترد على حمد بن جاسم (فيديو)

وفيما يخص الدور المصري في الأزمة، قال آل ثاني، "إنه لا يلوم مصر كثيرا، موكدا أنها محتاجة لمبالغ مالية ضخمة، وهي مضطرة للوقوف مع الدول التي تقدم لها هذا الدعم بشكل واضح"، حسب قوله.

وقال إن "مصر لديها دورا وسيطا متوسطا لتهدئة الأوضاع وثقلا لكن ذلك في الماضي، بينما هي وغيرها من الدول بدأت تحسب أمورها وقضاياها بالآلة الحاسبة".

وفي يونيو/ حزيران 2017، قطعت الرياض وأبوظبي والمنامة، إضافة الى القاهرة، علاقاتها مع الدوحة على خلفية اتهامها الأخيرة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.