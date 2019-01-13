بالصورة... فنان لبناني في ضيافة السفير السعودي لحضور مباراة بين البلدين

وقال الحلاني معلقا على الصورة المشتركة " مع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري خلال متابعة مباراة لبنان والسعودية".
مع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان #وليد_بن_عبدالله_بخاري خلال متابعة مباراة #لبنان و #السعودية #كأس_آسيا pic.twitter.com/KqYPQJxPhe— الوليد الحلّاني (@alwalidhallani) January 12, 2019
وكانت السفارة السعودية قد أقامت يوم أمس السبت أمسية رياضية في بيروت بمناسبة بطولة كأس أسيا 2019 المقامة في الإمارات وحضرها العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.
وكان المنتخب السعودي قد فاز على نظيره اللبناني بنتيجة 2-0 ومعه تأهلت إلى الدور السادس عشر.
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