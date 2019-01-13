"أنصار الله": غريفيث خرج عن مسار اتفاق ستوكهولم وينفذ أجندة أخرى

اتهم الناطق باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون) محمد عبد السلام، المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث بالخروج عن مسار اتفاق ستوكهولم، وتنفيذ أجندة أخرى، ما أسفر عن عدم إحراز أي تقدم فيما يخص الاتفاق بمحافظة الحديدة.

وكتب عبد السلام اليوم الأحد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى ويبدو أن المهمة أكبر من قدراته".

عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى ويبدو أن المهمة أكبر من قدراته،وما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 13, 2019

وأضاف عبد السلام "ما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر".

​يذكر أن طرفي الصراع في اليمن توصلا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لاتفاق في السويد تضمن وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين.

ومنذ التوصل للاتفاق، يتبادل الطرفان بشكل متكرر، الاتهامات بانتهاكه.