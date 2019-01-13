الأردن يدرس طلب الأمم المتحدة استضافة الجولة الثانية من المحادثات اليمنية

أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، أن عمان ما زالت تدرس طلبا من الأمم المتحدة لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات اليمنية بين الحكومة والحوثيين.

عمان — سبوتنيك. وقال مصدر مسؤول في الخارجية الأردنية في بيان إن "المملكة لا تزال تدرس الطلب الذي تقدمت به الأمم المتحدة لاستضافة الأردن للجولة الثانية من المحادثات اليمنية بين الحكومة والحوثيين".

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وأضاف المصدر "سيتم التعامل مع الطلب بما ينسجم مع منطلقه الأساس، وهو الإسهام في حل الأزمة اليمنية بالتنسيق مع أشقائنا".

وأشار المصدر إلى أنه "سيتم إبلاغ بعثة الأمم المتحدة بالرد بأسرع وقت ممكن".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.