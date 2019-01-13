عودة أكثر من ألف شخص إلى سوريا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

موسكور — سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز اليومية: "خلال اليوم الماضي، عاد 1262 لاجئا من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عاد من لبنان 442 شخصا عبر معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ"، (من بينهم 133 امرأة 225 طفلا)، وعاد 820 لاجئا من الأردن عبر معبر نصيب، من بينهم (246 امرأة و 418 طفلا)".

© Sputnik . Firas al-Ahmad آلاف اللاجئين السوريين يواصلون العودة إلى البلاد

وأشار البيان إلى عودة 237 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

وتواصل الوحدات الهندسية إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث جرى خلال 24 ساعة تطهير نحو 12.6 هكتارا من الأراضي في محافظات القنيطرة وحمص ودمشق، وكشف وإبطال مفعول 34 عبوة ناسفة، من بينها عبوتين يدويتا الصنع.