حمد بن جاسم يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف "خبايا حول سوريا"

وأضاف: أن "تنظيم داعش قد زج به في الأزمة السورية حتى تأخذ قضية الإرهاب بعدا دوليا للتخلص من الجماعات الإرهابية، خلطا للأوراق لبقاء النظام في سوريا"، حسب قوله.
وأكد آل ثاني: "لست ضد النظام في سوريا كنظام، بل أنا ضد ما ارتكبه النظام هناك، لن يكون هذا النظام الجهة المثالية لإدارة دولة تكون فيها عدالة واستقرار بعد كل ما حدث".
وقال إنه "لو تبع هذه السيطرة بالقوة على الأزمة السورية بناء واستقرار وانتخابات قد نقول أن ما حصل كان خطأ كبيرا لكن نفس الشخص الذي ارتكب الخطأ يتجه لبسط الاستقرار"، مؤكدا أن استمرار الحروب في سوريا يدفع ثمنه الشعب.
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