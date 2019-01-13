حمد بن جاسم يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف "خبايا حول سوريا"

أعرب وزير خارجية ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عن اعتقاده بأن "الأزمة السورية لم تنته بل تم احتواؤها بالقوة"، مشيرا إلى أن هناك ثورات طالت 200 عام.

© REUTERS / HANDOUT حقيقة زيارة أمير قطر إلى سوريا ولقاء الرئيس بشار الأسد

وقال حمد بن جاسم، في مقابلة مع قناة " RT "، إن "القول بأن سوريا قد لملت جراحها أمر غير صحيح، إنها لم تلملم جراحها، نصف الشعب السوري أو أكثر مهجر داخل سوريا أو خارجها، وقتل في هذه العملية ما يقارب المليون شخص".

وأضاف: أن "تنظيم داعش قد زج به في الأزمة السورية حتى تأخذ قضية الإرهاب بعدا دوليا للتخلص من الجماعات الإرهابية، خلطا للأوراق لبقاء النظام في سوريا"، حسب قوله.

وأكد آل ثاني: "لست ضد النظام في سوريا كنظام، بل أنا ضد ما ارتكبه النظام هناك، لن يكون هذا النظام الجهة المثالية لإدارة دولة تكون فيها عدالة واستقرار بعد كل ما حدث".

وقال إنه "لو تبع هذه السيطرة بالقوة على الأزمة السورية بناء واستقرار وانتخابات قد نقول أن ما حصل كان خطأ كبيرا لكن نفس الشخص الذي ارتكب الخطأ يتجه لبسط الاستقرار"، مؤكدا أن استمرار الحروب في سوريا يدفع ثمنه الشعب.