وفد برلماني إيراني يتوجه إلى سوريا

توجه رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إلى سوريا، اليوم الأحد، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن "وفد برلماني إيراني اتجه صباح اليوم إلى سوريا برئاسة رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه".

© Sputnik . Nahla Ahmad إيران: العمل جار لإنشاء غرفة مشتركة في دمشق لإعادة إعمار سوريا

وأضافت الوكالة "سيلتقي الوفد الإيراني بعدد من المسؤولين السوريين"، موضحة "الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الإيرانية السورية في فترة ما بعد داعش".

وتعد إيران إحدى الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا للتوصل لحل للأزمة السورية التي دخلت عامها الثامن على التوالي، إلى جانب روسيا، وتركيا.

وتوصلت محادثات أستانا في مايو/ أيار 2017 إلى اتفاق حول مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وحقق الجيش السوري انتصارات كبيرة، حيث يمكن من طرد إرهابيي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من مناطق واسعة كانوا يسيطرون عليها في البلاد.

ويوجد مستشارون عسكريون إيرانيون على الأرض داخل سوريا، بطلب من الجيش السوري، كما يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة على مستويات عدة.