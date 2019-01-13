طيران التحالف يستهدف شبكة اتصالات ومواقع في جبل برد غربي اليمن

شن طيران التحالف العربي الداعم للجيش اليمني، اليوم الأحد، سلسلة غارات على محافظة ريمة غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك وأبلغ مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف "استهدف بثلاث غارات شبكة اتصالات ومواقع في جبل بَرَد بمديرية كسمة بمحافظة ريمة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النار فيها".

© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن... التحالف يقصف محافظة صعدة على الحدود مع السعودية

وجبل بَرَد أحد أعلى المرتفعات في محافظة ريمة ويطل على مدينة الحديدة وعدد من مديريات محافظة الحديدة.

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بفعل معارك تتواصل منذ قرابة 4 سنوات بين القوات اليمنية الحكومية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة "أنصار الله"، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

وتوصل وفدا الحكومة و"الحوثيين" في ستوكهولم، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برعاية أممية، لاتفاقات تهدف لتخفيف وطأة الصراع على المدنيين وتهدئة القتال، إلا أن الطرفان يتهمان بعضهما البعض بشكل متكرر بانتهاك الاتفاقات.