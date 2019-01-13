"زيارة تاريخية"... أول دولة تستقبل ولي العهد السعودي في 2019

تستعد دولة باكستان لاستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فبراير/ شباط المقبل.

© REUTERS / HANDOUT أول دولة يزورها ابن سلمان وابن زايد في 2019

وأكد وزير الإعلام الباكستاني فواد شودري، اليوم الأحد، إن "زيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى بلاده، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين"، وذلك وفقا لقناة " جيو نيوز " الإخبارية الباكستانية.

وقال شودري، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره السعودي تركي الشبانة: "إن باكستان والمملكة العربية السعودية دولتين شقيقتين حيث تقوم علاقاتهما على الاحترام والتعاون والثقة المتبادلة، وأنه سيتم فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى مجالات متنوعة من بينها الإعلام".

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قام بزيارة المملكة العربية السعودية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ فوزه بالانتخابات، والتقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

ووجه عمران خان، خلال زيارته دعوة إلى ولي العهد السعودي لزيارة باكستان. وناقش، خلال زيارته، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.