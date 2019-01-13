تسجيل
13:12 13 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال

    بعد انتهائها... موقع استخباراتي: "درع الشمال" عملية عسكرية فاشلة

    © REUTERS / Ali Hashisho
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    عملية "درع الشمال" الإسرائيلية (35)
    0 0 0

    قال موقع استخباراتي إسرائيلي إن انتهاء عملية "درع الشمال" العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله لم تنه خطر الحزب اللبناني.

    وذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، صباح اليوم الأحد، أن إعلان الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عملية "درع الشمال" العسكرية أمام حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة لا يعني انتهاء الخطر اللبناني من قبل حزب الله على الداخل الإسرائيلي.

    لم تحقق أهدافها

    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال على الحدود اللبنانية
    © REUTERS / KARAMALLAH DAHER
    إسرائيل تعلن انتهاء "درع الشمال" بعد اكتشاف 6 أنفاق ممتدة من لبنان
    وأفاد الموقع الاستخباراتي الإلكتروني أن الإعلان عن اكتشاف النفق السادس على تلك الحدود لم يقلل أو يقلص من خطورة حزب الله على إسرائيل، ولن يوقف نية الحزب اللبناني في مهاجمة إسرائيل أو الرد في حال قيام الجيش الإسرائيلي بأي عملية على الداخل اللبناني، كما أن الإعلان عن النفق السادس هو الإعلان عن نهاية العملية ككل، لا يعني تحقيق الهدف الإسرائيلي العسكري المنشود من العملية ككل.

    وأشار الموقع إلى أن الإعلان عن انتهاء عملية "درع الشمال" قبيل انتهاء ولاية الجنرال غادي آيزنكوت، بيومين فقط، والمفترض نهاية الأسبوع الجاري، يعني أن تلك العملية العسكرية الإسرائيلية هي العملية الوحيدة لهذا الجنرال خلال فترة ولايته أو تولية لرئاسة الأركان في الجيش الإسرائيلي.

    دق أسفين

    وأورد الموقع الإلكتروني العبري أنه لو نجحت تلك العملية في تحقيق أهدافها بالفعل، لوقع أسفين بين الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية من جهة وحزب الله من جهة أخرى، وهو ما لم يحدث، ما يعني أن عملية "درع الشمال" فشلت في تحقيق هدفها الأساسي، وهو الهدف السياسي أمام المجتمع الدولي، إذ كان لتلك العملية أهداف عسكرية وأخرى سياسية.
    وأشار الموقع الإلكتروني الإخباري "ديبكا" إلى أن هناك أربع مشاكل حقيقية لعملية "درع الشمال"، أولها وتتعلق بأن خطة الأنفاق معروفة منذ العام 2008، أي قبل عشر سنوات كاملة، أي أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي جديد، كما أن الحزب كان ينوي نقل مئات الجنود عبر هذه الأنفاق، فهل الأنفاق الستة التي تم اكتشافها ممهدة لنقل هذه الأعداد الكبيرة، أي لا توجد هذه الأنفاق الكبيرة بالفعل، وهو ما ينفي معه الغرض العسكري للعملية "درع الشمال".
    طبوغرافيا
    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال
    © REUTERS / Ali Hashisho
    نتنياهو خلال تفقده "درع الشمال": نعمل على تدمير أنفاق "حزب الله"
    وأكد الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، أنه سبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن عن وجود 16 نفقا لحزب الله بطول الحدود المشتركة مع إسرائيل، في حين أنه اكتشف 6 أنفاق فقط. وبأنه رغم عمل الجيش الإسرائيلي بطول الحدود اللبنانية الإسرائيلية الوهمية، فإن هناك أماكن طبوغرافية مستحيل بناء جدار حدودي من خلالها، أي أن احتمالية دخول قوات لبنانية لإسرائيل ما يزال واردا.
    إيران وهضبة الجولان
    وأوضح الموقع الاستخباراتي أنه في الوقت الذي تعمل القوات العسكرية الإسرائيلية على تدمير الأنفاق بطول الحدود اللبناني الإسرائيلية، فإن إسرائيل لم تعمل على الحدود اللبنانية السورية، حيث تنتشر القوات الخاصة التابعة لحزب الله، والتي يمكنها اختراق الحدود الإسرائيلية بسهولة من الجانب السوري، عبر التسلل لمناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي، أي لم يزل تهديد حزب الله اللبناني على إسرائيل بعد. 
    وزاد الموقع الإلكتروني العبري من التأكيد بفشل العملية العسكرية "درع الشمال"، بالإشارة إلى أن هناك 5 كتائب وميليشيات إيرانية تعمل بالقرب على الحدود السورية الإسرائيلية، بالقرب من هضبة الجولان السورية، أي أن الخطر ما يزال موجودا.    
    الموضوع:
    عملية "درع الشمال" الإسرائيلية (35)

    انظر أيضا:

    إسرائيل تعلن انتهاء "درع الشمال" بعد اكتشاف 6 أنفاق ممتدة من لبنان
    نتنياهو خلال تفقده "درع الشمال": نعمل على تدمير أنفاق "حزب الله"
    موقع إسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن عملية "درع الشمال"
    الوفد العسكري الإسرائيلي يقدم لموسكو تفاصيل "درع الشمال"
    وفد من الجيش الإسرائيلي يزور موسكو بسبب عملية "درع الشمال"
    تحديات جديدة تواجه عملية "درع الشمال" العسكرية الإسرائيلية
    الكلمات الدلالية:
    عملية درع الشمال, لبنان, إيران, حزب الله, سوريا, حزب الله اللبناني, لبنان, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    كنيسة سباسو نيروكوتفورسكوغو في مدينة تورجوك في منطقة تفير الروسية
    مدن روسيا... تورجوك التاريخية
    أنا البياع الأساسي...أنا أساسا محتاج مصاري!
    أنا البياع الأساسي...أنا أصلا محتاج مصاري
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك