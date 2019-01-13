الرئيس المصري يصل إلى عمان والعاهل الأردني في مقدمة مستقبليه

وجرت للرئيس المصري لدى وصوله مطار ماركا العسكري، مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لضيف الأردن، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني المصري والملكي الأردني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

واستعرض ملك الأردن والرئيس السيسي حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.

​وتستغرق زيارة عبد الفتاح السيسي للأردن يوما واحدا، وسيعقد خلالها جلسة مباحثات مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل محادثة السيسي مع أمير الكويت

وأوضحت القاهرة أن من المنتظر أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية تتبعها أخرى موسعة بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء وفدي البلدين.

وستشهد المباحثات، حسبما ذكرت تقارير محلية، "استعراض عدد من مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على الحرص المتبادل بين مصر والأردن لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين، ولاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

وجرى اللقاء الأخير بين الزعيمين في 25 سبتمبر/أيلول 2018 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.