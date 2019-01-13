طيران الجيش العراقي يحطم أهدافا لـ"داعش" قرب إيران (فيديو)

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تدمير أوكار وأثار لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى، الواقعة شرقي البلاد بمحاذاة إيران.

وأعلن الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن طيران الجيش نفذ خلال إسناده لقطاعات الفرقة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى، ضربات جوية أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين.

وأضاف المركز، كما أسفرت الضربات، عن تدمير "جرار مع العربة" لتنظيم "داعش" الإرهابي، في تلال حمرين، قرب البحيرة، في المحافظة.

وبث الإعلام الأمني عبر موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تسجيلا مصورا للقصف الذي قدمه طيران الجيش العراقي، في اسناد القطاعات الأمنية في عملياتها المستمرة لملاحقة فلول "داعش" وتدمير مخابئه وآثاره.

وكانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، قد أعلنت في الخامس من الشهر الجاري، في بيان لها حصلت عليه "سبوتنيك": "الأبطال في طيران الجيش وخلال إسنادهم لقطعات عمليات ديالى يتمكنون من تدمير 9 أوكار للإرهابيين، و4 عجلات (سيارات) بيك أب، فضلا عن تدمير 4 دراجات نارية ومولدة كهرباء، ومجموعة أنفاق وتجهيزات وبراميل".

وتشن القوات العراقية عمليات تقتيش وتطهير في ديالى لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي"، بعد يومين من إعلان قيادة العمليات المشتركة، وتحديدا في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، شروع قيادة عمليات ديالى بعملية تفتيش شملت 9 قرى.

© Sputnik . Sarah Nour Al-Deen ظهور آثار القصف الكيمياوي لـ"داعش" على العراقيين

ودمر طيران الجيش العراقي، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 3 أنفاق تابعة للتنظيم في منطقة وادي كلال شمال شرقي المحافظة، وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.