بعد نجاح الأسد... وفد برلماني إيراني یغادر إلی سوریا

غادر وفد من مجلس الشوری الإسلامي الإيراني إلی سوریا لدراسة الاستراتیجیات السیاسیة والاقتصادیة بعد الحرب، والأزمة في سوريا.

وتعقد لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشوری الإسلامي الإيراني إجتماعات تحت عنوان "الاستراتیجیات الاقتصادیة الإيرانية في العراق وسوریا"، وبناء على ذلك، زار عدد من نواب البرلمان واللجنة، العراق، بهدف البحث في توسیع العلاقات الاقتصادیة وإعادة فتح الحدود مع العراق. وذلك بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

ومن المقرر أن یجری الوفد الإيراني لقاءات مع کبار المسؤولین السوریین، ویتم دراسة السیاسات الاقتصادیة الإيرانية في سوریا.