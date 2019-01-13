سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية

استعادت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عضويتها في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية، بناء على قرار صادر عن الاتحاد، تم إرساله إلى وزارة النقل السورية.

وذكرت وزارة النقل السورية في بيان لها اليوم، الأحد، أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية يمكنها الآن الاستفادة من كل الميزات المرتبطة بتحديث حالتها كعضو فعال في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية. وذلك بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

© AP Photo / Hassan Ammar وفد برلماني إيراني يتوجه إلى سوريا