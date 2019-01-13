سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية

وذكرت وزارة النقل السورية في بيان لها اليوم، الأحد، أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية يمكنها الآن الاستفادة من كل الميزات المرتبطة بتحديث حالتها كعضو فعال في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية. وذلك بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".
وأشارت الوزارة السورية إلى أن المؤسسة كانت ملتزمة طيلة السنوات التي سبقت الحرب التي تعرضت لها سوريا بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها للاتحاد الدولي للخطوط الحديدية، إلا أنها لم تتمكن منذ عام 2011 من سداد الرسوم، بسبب الإجراءات الاقتصادية المفروضة على المصارف السورية.
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