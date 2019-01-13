أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أهمية مجلس اتعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يرى أن الخلاف الخليجي طال أكثر من اللازم.

وقال الوزير الأمريكي، من العاصمة القطرية الدوحة، إن "وجود مجلس تعاون خليجي متحد أمر ضروري لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي المزمع".

© REUTERS / POOL بومبيو يعلن من الدوحة قرارا قطريا أمريكيا بشأن قاعدة "العديد" العسكرية

وتابع الوزير بومبيو "ترامب يعتقد أن الخلاف الخليجي طال أكثر من اللازم ويعود بالنفع على الخصوم"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وفي سياق منفصل، ذكر الوزير الأمريكي أن بلاده ستواصل الحديث مع ولي العهد السعودي للتأكد تماما من محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وتنعقد في الدوحة، اليوم، الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي، بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتركز على الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب، والتنسيق السياسي حول مختلف القضايا، فضلا عن فتح أسواق جديدة للاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة.