عمليات استباقية للقوات العراقية تدمر آثار "داعش"

دمرت القوات العراقية، في عملياتها النوعية، بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، اليوم الأحد، 13 كانون الثاني/يناير، المزيد من أثار ومخلفات "داعش" الإرهابي، في محافظة نينوى، شمالي العاصمة.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى وخلال عملية استباقية لتفتيش قرية خبارة شباط تعثر على 7 عبوات ناسفة قمعية محلية الصنع.

© REUTERS / Stringer القوات العراقية تدمر 10 أنفاق و12 وكرا في جزيرة تكريت

وأضاف رسول، كما عثرت القوات على حزامين ناسفين، وقنبلتين "رمانتين" يدويتين تالفتين، و3 قنابل "رمانات" طائرة مسيرة تالفة في منطقة الموصل القديمة، غربي مركز المحافظة.

وأيضا، عثرت القوات على نفق يحتوي ثلاث مداخل، وقد تم معالجته من قبل طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، في جبال عطشانة قرب قرية الشيخ يونس، غربي الموصل.

وأكمل رسول، كما عثرت القوات على 5عبوات ناسفة محلية الصنع، وقذيفتين نمساويتين، وصاروخ كاتيوشا تالف، وقنبرة هاون عيار 80 ملم تالفة خلال عملية تطهير طريق تلكيف، شمال غربي البلاد، وقد تم معالجة المواد المضبوطة موقعيا.

وأختتم الناطق الرسمي بإسم مركز الإعلام الأمني العراقي، بالإشارة إلى عثور القوات على 7 مقذوفات عيار 57 ملم خلال عملية تفتيش في حي الفاروق، في الجانب الشمالي الغربي لمدينة الموصل، مركز نينوى.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.