السيسي وملك الأردن يؤكدان أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وأشاد الرئيس السيسي، خلال المباحثات التي يجريها في الأردن، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدما للأمام على كافة المستويات، وذلك بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

© AP Photo / Cliff Owen خارجية أمريكا تعلق على "تقارب إسرائيل ودول عربية"... وتشكر السيسي

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي أجراها الرئيس السيسي عقب وصوله إلى عمان اليوم مع العاهل الأردني والتي تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والنقل والطاقة وتصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، أن الرئيس السيسي ثمن التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.