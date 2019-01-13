وزير يمني يعلن إحباط محاولة "لاستهداف مسؤولين حكوميين بطائرة إيرانية مسيرة"

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أنه تم إحباط محاولة لاستهداف ممثلي الحكومة اليمنية بلجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة عبر طائرة مسيرة.

وقال الإرياني، اليوم الأحد على "تويتر"، إن "قوات الجيش بدعم من التحالف تحبط عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللواء صغير بن عزيز عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران، في محاولة منها لإفشال تنفيذ اتفاق السويد وإجهاض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة".

هاااام

١-قوات الجيش بدعم من التحالف تحبط عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللواء صغير بن عزيز عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران،في محاولة منها لإفشال تنفيذ اتفاق السويد وإجهاض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 13, 2019

​وتابع "هذا التطور الخطير يأتي بعد يوم من الهجوم الإرهابي على عرض عسكري في قاعدة العند والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القيادات العسكرية والضباط والجنود".

٢-هذا التطور الخطير يأتي بعد يوم من الهجوم الارهابي على عرض عسكري في قاعدة العند والذي ادى إلى استشهاد وإصابة عدد من القيادات العسكرية والضباط والجنود،تأكيدا لنوايا #المليشيا_الحوثية_الايرانية نسف اتفاقات #ستوكهولم والدور الذي يلعبه نظام طهران في تأجيج الصراع في اليمن والمنطقة — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 13, 2019

​واعتبر الوزير أنه "تأكيدا لنوايا المليشيا الحوثية الإيرانية نسف اتفاقات ستوكهولم والدور الذي يلعبه نظام طهران في تأجيج الصراع في اليمن والمنطقة".

وتوصل وفدا الحكومة و"الحوثيين" في ستوكهولم، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برعاية أممية، لاتفاقات تهدف لتخفيف وطأة الصراع على المدنيين وتهدئة القتال، إلا أن الطرفان يتهمان بعضهما البعض بشكل متكرر بانتهاك الاتفاقات.