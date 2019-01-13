الأردن ومصر يوقعان اتفاقيات لتزويد المملكة بنصف احتياجاتها من النظام الكهربائي

وقع الأردن ومصر في القاهرة، اليوم الأحد، اتفاقيات لتزويد المملكة بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019.