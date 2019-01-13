إعلان خطير من "أنصار الله" بشأن هجمات الطائرات المسيرة في اليمن

هددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشن مزيد من الهجمات بطائرات مسيرة بعد الغارة الدامية التي شنتها الأسبوع الماضي على عرض عسكري للقوات الحكومية، في قاعدة "العند" الجوية بمحافظة لحج.

© REUTERS / Fawaz Salman هجوم بـ"طائرة مسيرة" يودي بحياة رئيس استخبارات عسكرية في دول عربية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، إن "الهجوم الذي شنته الجماعة بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية في محافظة لحج وأسفر عن مقتل عدة أشخاص هو عملية مشروعة ضد ما وصفه بالعدوان. وقال إن الحركة تقوم ببناء مخزون من الطائرات المسيرة المصنعة محليا، وذلك وفقا لقناة " المسيرة ".

وأضاف سريع، للصحفيين في العاصمة صنعاء، إن "الجماعة سيكون لديها في القريب العاجل مخزون استراتيجي يمكنها من تنفيذ أكثر من غارة بطائرات مسيرة في جبهات معارك متعددة في نفس الوقت بالإضافة إلى أنه أصبح لديهم القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة لأنصار الله، على "أنه لدى الجيش التابع للحوثيين واللجان الشعبية مخزون كبير من الطائرات المسيرة "قاصف 2K" المصنعة محليا، وصواريخ باليستية حديثة سيتم الكشف عنها لاحقا.

وأوضح، أن "التصنيع الحربي حقق خطوات متقدمة في تصنيع الطيران المسير، وأن "هذا العام سيكون عام الطيران المسير".

​وقتل وأصيب 20 عسكريا يمنيا، معظمهم قيادات في الجيش اليمني، في هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في محافظة لحج جنوبي اليمن، صباح الخميس الماضي.

وأفاد مصدر عسكري في محافظة لحج لوكالة "سبوتنيك" بأن "6 جنود قتلوا وأصيب 14 في حصيلة أولية لاستهداف طائرة مسيرة مفخخة لـ"أنصار الله" منصة عرض عسكري خلال تدشين الجيش العام التدريبي الجديد في قاعدة العند الجوية أكبر القواعد في البلاد".

بدوره، قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج، لـ"سبوتنيك"، "إن من بين الجرحى في قصف جماعة أنصار الله على قاعدة العند الجوية، محافظ المحافظة اللواء أحمد التركي، والمتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، والإعلامي نبيل الجنيد".

وأفاد المصدر بأن "الطائرة المسيرة المفخخة التابعة لجماعة أنصار الله اقتربت من منصة القيادات العسكرية في القاعدة الجوية الأكبر باليمن، وأنه كان يعتقد أنها تقوم بتصوير الحفل العسكري".

وفي اليوم التالي للهجوم، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أنه دمر مركزا للاتصالات والتحكم يستخدمه الحوثيون لتوجيه الطائرات بدون طيار.

كما أعلن مسؤول يمني، اليوم الأحد، أن رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني، اللواء محمد صالح طماح، توفي متأثرا بجراحه، بعد إصابته في هجوم الذي شنته جماعة أنصار الله على قاعدة العند، وذلك وفقا لقناة "سكاي نيوز".