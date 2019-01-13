الخارجية السورية: هجمات أمريكا وإسرائيل لن تمكناهما من تحقيق أهدافهما

أعلن مساعد وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وإسرائيل يحاولان إطالة أمد الصراع من خلال هجماتهما ضد سوريا، لكنهما لن يكون بوسعهما تحقيق أهدافهما، كما كان سابقا.

© AFP 2018 / JACK GUEZ نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق

وقال سوسان في مؤتمر صحفي "لا يمكن للولايات المتحدة أو إسرائيل تبرير هذا العدوان بأي حجج أو ذرائع. هذا عدوان بالمعنى الكامل للكلمة. لن يتمكنوا من تحقيق، عبر هذه الهجمات، ما لم يتمكنوا من تحقيقه مسبقا في سوريا. ومن خلال الهجمات التي ينفذاها ضد سوريا، لا يريدان سوى تصعيد الصراع وإطالته وتعقيد الوضع في سوريا".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان الاعتراف بأن "مشروعهما" لم ينجح بسبب هزيمة الجماعات الإرهابية.

وأعلنت سوريا، الجمعة الماضية، أن "طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه إصبع الجليل أطلقت عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".