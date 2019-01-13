بالصورة... نائبة لبنانية تفاجئ مواطنيها بتشجيع السعودية بدلا عن بلدها

أثارت النائبة اللبنانية، رولا الطبش، الرأي العام اللبناني ورواد التوصل الاجتماعي في لبنان، وذلك بعد نشرها صورا خلال مشاركتها بأمسية رياضية في التي أقيمت بمناسبة المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي واللبناني ضمن بطولة كأس أسيا 2019.

ونشرت النائبة اللبنانية تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" مرفقة بصور وكتبت " نشكر السفير السعودي على دعوته لمتابعة المباراة الرياضية بين السعودية ولبنان ضمن كأس آسيا، وكانت الروح الرياضية طاغية على الحضور. نحن فخورون بالفريق اللبناني رغم الخسارة، ونأمل له الربح في المباريات المقبلة، ونتمنى من الدولة أن تولي الاهتمام والدعم اللازمين للرياضة".

وانقسم اللبنانيون بين مؤيد ومعارض فمنهم من اعترض على قيام النائبة بوضع العلم السعودي بدلا من العلم اللبناني على أكتافها.

اقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى #لبنان وليد بن عبد الله بخاري أمسية رياضية، لمتابعة مباراة المنتخب السعودي مع نظيره اللبناني في نهائيات #كأس_آسيا_2019 في كرة القدم.#معاك_يالاخضر #المنتخب_السعودي#السعودية_لبنان pic.twitter.com/V1zaL5gwV6 — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) January 12, 2019

والبعض أشار أن الطبش قامت بتزيين أولادها بأعلام السعودية وشجعوا الأخضر السعودي على حساب المنتخب اللبناني.