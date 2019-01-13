توجيه عاجل من أمير قطر

أصدر أمير قطر، الشيخ حمد بن تميم بن خليفة آل ثان، توجيها عاجلا، اليوم الأحد.

ووجه أمير قطر بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت الوكالة القطرية أن قطر تساهم في الصندوق بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات.#قنا pic.twitter.com/RPoplqv546 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 13, 2019

ومن جانببه، قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي شكره وتقديره لأمير قطر على دعم دولته الدائم للمشاريع التنموية في إفريقيا، ولاسميا مبادرة سموه بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في ليبيا.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يقدم شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى على دعم دولة قطر الدائم للمشاريع التنموية في إفريقيا، ولاسميا مبادرة سموه بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في ليبيا.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 13, 2019

​على الجانب الآخر، استقبل أمير قطر، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالشأن الخليجي.