عاهل البحرين يتلقى دعوة من السبسي للمشاركة في القمة العربية المقبلة

تسلم ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، رسالة موجهة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة العربية في دورته العادية، والتي ستعقد في تونس، خلال شهر مارس/ آذار القادم.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، جاء ذلك لدى استقبال الأمير سلمان بن حمد وزير الشؤون الخارجية، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية التونسية، خميس الجهيناوي، الذي نقل تحيات الرئيس السبسي إلى عاهل البحرين، وتمنياته لها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

© AP Photo / أبو الغيط يبحث مع الجهيناوي ترتيبات القمة العربية بتونس

وخلال اللقاء، نوه ولي العهد البحريني بما تشهده العلاقات البحرينية — التونسية من تطور في مختلف المجالات، والبناء عليها نحو مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأعرب عن تمنيات مملكة البحرين للجمهورية التونسية كل النجاح والتوفيق في استضافة أعمال القمة العربية القادمة، وتطلع المملكة إلى ما سوف تسهم به القمة من دعم للتضامن وأطر العمل العربي المشترك.

كان الرئيس التونسي أعلن خلال القمة العربية بمدينة الظهران، شرقي السعودية، والتي عقدت في أبريل/ نيسان 2018؛ استضافة بلاده للقمة القادمة، بعد اعتذار مملكة البحرين.

واستضافت تونس، في مايو/ أيار عام 2004، القمة العربية بدورتها السادسة عشرة؛ وذلك بعد إرجائها عن موعدها المقرر، في نهاية مارس من نفس العام، حسب الميثاق.