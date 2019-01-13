خبير سوري: هذه هى أهداف الغارات الإسرائيلية على دمشق

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن "إسرائيل خلال الحرب الكونية على سوريا طوال السنوات السبع الماضية كانت هى المستفيد الوحيد من تلك الأزمة وكان هدفها الأول تقسيم سوريا وإضعاف جيشها، لكنها فشلت في تحقيق كل أهدافها ونحن نعلم حجم الدعم الذي قدمته للإرهابيين في الجولان من دعم لوجستي وحتى علاج المصابين من النصرة وما سواها".
ولفت الخبير العسكري إلى أن منظومة الدفاع الجوي السوري هى منظومة راقية متطورة جدا تتكامل مع بعضها وتشمل أكثر من نوع من السلاح للدفاع الجوي من بينها منظومة الـ300 والتي حصلت عليها سوريا خلال هذه الفترة، وللعلم منظومة الدفاع الجوي السوري هى من أرقى منظومات الدفاع في الوطن العربي وهى التي بترت اليد الطولى لإسرائيل في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 واستطاعت إسقاط 90 طائرة إسرائيلية في يوم واحد، وخلال العدوان الثلاثي على سوريا في 14مارس/ آزار العام الماضي استطاعت المنظومة إسقاط أكثر من 76 صاروخ من أصل 100 صاروخ والباقي تم تحييده ولم يحقق أهدافه.
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