سوريا: نرحب بعودة السفارات لكننا لن نستجدي أحد

وقال سوسان في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "من أغلق سفارته في دمشق بدون استئذان، ويريد تغيير قراره المستند إلى انتهاج مقاربة أخرى إزاء الإرهاب الذي ضرب سوريا، فنحن نرحب بذلك، ولكننا لا نستجدي عودة أحد"، وذلك بحسب وكالة "RT".
واعتبر سوسان أنه: "ليس هناك استقلالية للقرار الأوروبي، بل هو تابع للولايات المتحدة، وبهذا النهج فإن أوروبا وضعت نفسها على الهامش. وهناك تضارب وتخبط في التصريحات الأمريكية، وعندما يرسون على بر، سنرد عليهم".
وكشف سوسان أن: "تصريحات الكثير من المسؤولين الفرنسيين أصبحت عرضة للتهكم والسخرية حتى من جانب حلفائهم"، وقال بهذا الصدد إن من ارتضى لنفسه دور الكومبارس لا يستطيع أن يدعي الحديث كالكبار.
وختم أيمن سوسان، معاون وزير خارجية سوريا، قائلا: "الأولى بفرنسا أن تهتم بالمصائب المتواجدة في بلدها وحل مشاكلها، قبل أن تزج أنفها بشؤون الآخرين".
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