مصر تغلق 6 موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق ميناءي السويس والزيتيات في محافظة السويس، في حين قال مصدر بهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه تم إغلاق ميناءي الأدبية والعين السخنة بالمحافظة، وفقا لرويترز.

وفي الإسكندرية، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت إغلاق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة المطلين على البحر المتوسط.

وأضاف أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الراسية على الأرصفة ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

وحذرت الأرصاد الجوية المصرية، من طقس سيئ، يستمر من مساء اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وقال مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، محمود شاهين، أن اليوم الأحد يشهد نشاطا قويا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم محافظات شمالي البلاد، والتي تصل حد العاصفة على المناطق المكشوفة، مشيرا إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، بداية من أمس السبت.