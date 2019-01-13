برلماني مصري: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واستضافتها بطولة أمم أفريقيا ثمرة محبتها للقارة

اعتبر وكيل لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان المصري، النائب ماجد أبو الخير، أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من ترسيخ دورها في إفريقيا وتوجت ذلك برئاسة الاتحاد الإفريقي، واستضافة بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم في عام واحد.

القاهرة- سبوتنيك. وقال أبو الخير، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "إن تدعيم العلاقات المصرية الإفريقية، وتأكيد الدور المصري في إفريقيا بدأ من الدستور المصري، والذي أكد على هوية مصر الإفريقية، وهو ما انعكس على السياسة المصرية بوضوح، ثم جاء تأسيس لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب، تعبيرا عن اهتمام مصر بمحيطها الإفريقي".

الراحل عبد الناصر

© REUTERS / Hannibal Hanschke السيسي يعلن عن "البطل الحقيقي في مصر"

وأضاف أبو الخير "مصر تبنت حركة التحرر الوطني في إفريقيا، في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، واليوم مصر تتبنى التنمية في إفريقيا، وهو ما يمثل المرحلة الثانية من التحرر الوطني، لأنه تحرر اقتصادي، ومصر تترأس الاتحاد الإفريقي هذا العام من هذا المنطلق.

وتابع أبو الخير "والرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي أعلن أن القارة تحتاج لاستثمارات بقيمة 250 مليار دولار للتنمية، ويجب أن يستمع العالم لذلك، لأن الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا لأوروبا والولايات المتحدة، يجب أن يجد الأفارقة الوظائف والحياة الكريمة في بلادهم، لذا فالتنمية التي تتبناها مصر في إفريقيا، هي لخدمة العالم وليس لإفريقيا فقط".

واعتبر أبو الخير أن استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، تعكس تطورا في العلاقات المصرية الإفريقية على المستوى الشعبي، موضحا أن "كرة القدم في إفريقيا، هي حياة الشعوب، ومصدر بهجتها ووحدتها، لذا تأتي استضافة مصر للبطولة كامتداد شعبي للدور المصري في إفريقيا، فتنظيم مصر السابق للبطولة في 2006، والأغنيات التي انطلقت من مصر لكل القارة، تركت انطباعا قويا لدى الشعوب الإفريقية بوحدة القارة، ومصر ستخاطب شعوب القارة خلال البطولة بلغاتهم، وباللغة التي تفهمها الشعوب وتحس بها".

تحديات جسام

وأكد أبو الخير على قدرة مصر على استضافة البطولة، قائلا "قوات الأمن المصرية واجهت تحديات كبرى، في السنوات الماضية، ونجحت في مواجهات مصيرية، والبطولة ستنظم على أفضل نحو، سواء على الصعيد الأمني الذي ستتحمله الشرطة المصرية، أو على مستوى الإعداد واللوجستيات، ومصر لديها بنية أساسية وخدمات ومرافق ستجعل البطولة من أنجح البطولات، أو على مستوى المنشآت السياحية والخدمية، التي ستستقبل شعوب القارة، فمصر على أتم استعداد لاستقبال كل الأسفار من كافة أرجاء القارة الإفريقية".

من ناحيته، أشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، المتخصص في الشأن الإفريقي، هانئ رسلان، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، إلى التحول في العلاقات المصرية الإفريقية منذ تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، عام 2013، وحتى رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واستضافتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية، في عام واحد.

وقال رسلان "هناك نقلة كبيرة في العلاقات المصرية الإفريقية، فأي مراقب سيلحظ بسهولة الفارق الهائل بين تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي عام 2013، ورئاستها للاتحاد نفسه في 2019، وتأتي استضافة مصر للبطولة لإضافة بعد آخر للعلاقات المصرية الإفريقية، فإذا كانت رئاسة مصر للاتحاد تؤكد دور مصر الرسمية في إفريقيا، فإن استضافة البطولة يدعم العلاقات بين الشعب المصري وشعوب القارة".

حوض النيل

© REUTERS / JOHN SIBLEY مصر تفاجئ محمد صلاح بعد فوزه بلقب أفضل لاعب أفريقي

وأوضح رسلان "السنوات الماضية شهدت جهدا مصريا دؤوبا لدعم العلاقات مع القارة، سواء العلاقات الجماعية أو العلاقات الثنائية، وكذلك علاقات مصر بدول حوض النيل، والتي كانت شابتها الكثير من الشوائب من قبل".

ويؤكد رسلان "مثلما تأتي رئاسة مصر للاتحاد واستضافتها للبطولة تتويجا للجهد المصري في إفريقيا، فإن الحدثين سيكون لهما أثرا جيد جدا على العلاقات المصرية الإفريقية، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي".

وكان الاتحاد الإفريقي قد جمد عضوية مصر عام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ثم عادت عضوية مصر عقب انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية، في 2014. وفازت مصر باستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والتي ستقام ربيع 2019، بعد أن تغلبت في التصويت على جنوب إفريقيا. كما تتسلم مصر الشهر المقبل رئاسة الاتحاد الإفريقي.