ملك عربي يزور العراق الثلاثاء المقبل

كشف مصدر مسؤول أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيزور العاصمة العراقية بغداد بعد غد، الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن مصدر مسؤول قوله إن "الملك يقوم بزيارة إلى العراق يوم الثلاثاء".

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واستقبل ملك الأردن ، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، وانعقدت جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني، وجمعت بين الطرفين جلسة ثنائية، قبل أن تعقد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.

وحضر ولي عهد المملكة الأردنية الأمير الحسين بن عبد الله الجلسة، وأشاد السيسي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي.

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تداولت منذ أيام، عن زيارة مرتقبة لملك الأردن إلى العاصمة بغداد.