الأردن: مستمرون في التنسيق مع روسيا وفرنسا وأمريكا لحل الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية، أيمن الصفدي، أن بلاده مستمرة بالتنسيق مع فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، لحل الأزمة السورية سياسيا، مجددا الدعوة لإعادة اللاجئين السوريين بمخيم الركبان على الحدود مع سوريا إلى بلادهم.

وبحسب الخارجية الأردنية، قال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، في عمان: "نحن مستمرون بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومع فرنسا ومع روسيا ومع الأشقاء والأصدقاء من أجل تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية بأسرع وقت ممكن".

وأضاف "وضعت معالي الوزير لودريان في صورة المحادثات التي تمت مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وقبل ذلك مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، حول جهود إنهاء الأزمة".

الصفدي @AymanHsafadi عودة قاطني الركبان إلى بلداتهم الحل الوحيد لهذه المسالة. كان لنا تعاونا أردنيا أميركيا روسيا ناجحاً في الجنوب الغربي. ونعول على التعاون أيضا على مواجهة التحديات في الجنوب الشرقي وتأمين عودة قاطني الركبان إلى مدنهم وبلداتهم.#الخارجية_الأردنية — وزارة الخارجية الاردنية (@ForeignMinistry) January 13, 2019

وأكمل الصفدي "أطلعت لافروف على نتائج محادثاتنا حول الوضع في الجنوب الشرقي لسوريا، وتحديدا حول تجمع الركبان، مؤكدا أن "عودة قاطني الركبان إلى بلداتهم هو الحل الوحيد لهذه المسالة".

وتابع الصفدي "كان لنا تعاونا أردنيا أمريكيا روسيا ناجحاً في الجنوب الغربي، ونعول على التعاون أيضا على مواجهة التحديات في الجنوب الشرقي وتأمين عودة قاطني الركبان إلى مدنهم وبلداتهم".

الصفدي @AymanHsafadi وضعت معالي الوزير @JY_LeDrian في صورة المحادثات التي تمت مع وزير الخارجية ألامريكي مايك بومبيو وقبل ذلك مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف حول جهود إنهاء الأزمة. وأطلعته أيضا على نتائج محادثاتنا حول الوضع في الجنوب الشرقي لسوريا وتحديدا حول تجمع الركبان. — وزارة الخارجية الاردنية (@ForeignMinistry) January 13, 2019

وأتم الصفدي "بحثنا سبل تعزيز التنسيق، وتفعيل جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وانعكاسات القرار الأمريكي بسحب القوات العسكرية من سوريا".