ذبح دواجن في حاوية نفايات يثير ضجة بالسعودية... والسلطات توضح (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لذبح دواجن مجهولة المصدر داخل أحد حاويات النفايات بجوار أحد جوامع محافظة خميس مشيط.

ووفقا لصحيفة "سبق"، أوضحت بلدية خميس مشيط أنه تم تشخيص المخالفة، وتبين افتقار العمل لأدنى الاشتراطات الصحية ومقومات السلامة الغذائية اللازم توفرها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا لما تنص عليه اللوائح لضمان عدم تكرار الأمر، مع مواصلة العمل على ملاحقة المخالفين.

وشددت البلدية على أن صحة وسلامة الغذاء المقدم للمستهلك "خط أحمر ولا يمكن التساهل أو التهاون في ذلك إطلاقا".

وتعمل البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية السعودية، على اتخاذ إجراءات صارمة لردع المخالفين وإصدار قرارات هامة وفاعلة من شأنها أن ترتقي بمستوى سلامة الغذاء والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.