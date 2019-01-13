الإمارات وموريتانيا يوقعان اتفاقية بقيمة 25 مليون دولار

وقعت موريتانيا والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، على اتفاقية لدعم وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في موريتانيا بقيمة 25 مليون دولار.

نواكشوط — سبوتنيك. وحضر توقيع الاتفاقية ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي بدأ الأحد زيارة إلى الإمارات تستمر عدة أيام.

© AP Photo / Andrew Harnik الإمارات تمول مشروعات في مالي

وبموجب الاتفاقية، يقدم صندوق أبوظبي تمويلا بقيمة 25 مليون دولار تصرف على مدى خمس سنوات لدعم المشاريع الاقتصادية في موريتانيا.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعن الجانب الموريتاني محمدو يوسف جاغانا، مدير عام صندوق الإيداع والتنمية.

وتوقع النويس، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، "أن تسهم عملية التمويل التي ستقوم على أسس ومعايير فنية في خلق فرص عمل دائمة أمام الشباب الموريتاني"، وقال "نريد أن نتيح الفرصة أمام أصحاب المهارات والإمكانات الريادية الإبداعية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني الموريتاني".

يذكر أن نسبة البطالة في موريتانيا قد بلغت العام الماضي 14.4 بحسب تصريح برلماني للوزير الأول حينها، يحيى ولد حدمين.