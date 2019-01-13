مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": ليبيا ستشارك في القمة الاقتصادية ببيروت

أعلن عضو بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن مشاركة حكومة الوفاق الوطني في القمة الاقتصادية العربية التي تنعقد في بيروت من 18 إلى 20 من الشهر الجاري، وذلك في خضم تكهنات حول مشاركة ليبيا في ظل استمرار الغموض حول اختفاء رجل الدين اللبناني، موسى الصدر، بعد زيارة لليبيا في سبعينيات القرن الماضي.

بنغازي — سبوتنيك. وقال سعد بن شرادة عضو مجلس الأعلى للدولة الليبية، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزير الاقتصاد لحكومة الوفاق الليبية سيحضر القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستنعقد خلال الفترة من 18 وحتى 20 يناير/كانون الثاني الجاري".

وتابع موضحا، "لا أعتقد بأن يكون حضور ليبيا أو تمثيلها في المؤتمر الاقتصادي له تبعيات، ولكن سوف يحضر وزير الاقتصاد لحكومة الوفاق الليبية لأنه المختص بذلك المؤتمر ذو الصبغة الاقتصادية".

© REUTERS / Jamal Saidi لبنان جاهز لاستقبال القمة الاقتصادية العربية رغم التهديدات

وقال بن شرادة إن "الحكومات الليبية المتعاقبة لم تتعامل بشكل جاد مع ملف اختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر، مشيراً إلى أن القضية "ظلت عقبة في العلاقات الليبية اللبنانية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وبعد 2011 والحكومات المتعاقبة على ليبيا لم تفتح هذا الملف مع دولة لبنان سواء بالتسوية والجلوس والبحث الجاد في القضية أو اللجوء للقضاء الدولي بالنظر في اتهامات لبنان لدولة ليبيا".

يشار أن العاصمة اللبنانية بيروت تستعد لانعقاد القمة الاقتصادية التنموية العربية خلال الفترة من 18 وحتى 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقد أعلن رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ عبد الأمير قبلان، احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة، ودعا إلى اجتماع طارئ لبحث ما قال بأنه تداعيات تلك الدعوة، مؤكداً على الثوابت الوطنية في متابعة قضية اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقول والإعلامي عباس بدر الدين.

وتحمّل الطائفة الشيعية في لبنان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس/ آب 1978، بعدما وصلها بدعوة رسمية مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.